نصيحة للمواطنين: قسموا مدخراتكم إلى 3 أنواع

نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، المواطنين بالتأكد من تقسيم المدخرات بما يتناسب أهدافهم.

وقالت اللجنة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: إن عادة الإنفاق دون اتباع ميزانية شهرية تعد من أهم الأسباب التي تعيق إمكانية ادخار أي جزء من الدخل الشهري.

3 أنواع للادخار

ونصحت اللجنة، بتقسيم المدخرات إلى ثلاثة أنواع تشمل: الادخار للظروف الطارئة، أو لأغراض شخصية، أو من أجل التقاعد.