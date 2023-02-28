نصيحة للمواطنين: قسموا مدخراتكم إلى 3 أنواع

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نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، المواطنين بالتأكد من تقسيم المدخرات بما يتناسب أهدافهم.
وقالت اللجنة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: إن عادة الإنفاق دون اتباع ميزانية شهرية تعد من أهم الأسباب التي تعيق إمكانية ادخار أي جزء من الدخل الشهري.
ونصحت اللجنة، بتقسيم المدخرات إلى ثلاثة أنواع تشمل: الادخار للظروف الطارئة، أو لأغراض شخصية، أو من أجل التقاعد.