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بما يناسب الأهداف

نصيحة للمواطنين: قسموا مدخراتكم إلى 3 أنواع

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
نصيحة للمواطنين: قسموا مدخراتكم إلى 3 أنواع
المواطن - فريق التحرير

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نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، المواطنين بالتأكد من تقسيم المدخرات بما يتناسب أهدافهم.

وقالت اللجنة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: إن عادة الإنفاق دون اتباع ميزانية شهرية تعد من أهم الأسباب التي تعيق إمكانية ادخار أي جزء من الدخل الشهري.

3 أنواع للادخار

ونصحت اللجنة، بتقسيم المدخرات إلى ثلاثة أنواع تشمل: الادخار للظروف الطارئة، أو لأغراض شخصية، أو من أجل التقاعد.

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