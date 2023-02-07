نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال

تحدث المدرب البرتغالي فيتور بيريرا عن نقطة ضعف فريقه، فلامنجو البرازيلي وذلك قبل مواجهة نادي الهلال بعد قليل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال ضد فلامنجو

وكان بيريرا قال في تصريحات تلفزيونية: ” أنا أعرف الكثير عن الكرة السعودية كوني دربت هناك في فترة ماضية، الهلال لديه القدرة العالية على خوض المنافسات الكبرى، والهلال فريق قوي ونحن نعرف أن 80 في المئة من عناصر المنتخب السعودي الذي تغلب على الأرجنتين في نهائيات كأس العالم الماضية من الفريق الهلالي، ويجب ألا نستهين به”.

وأضاف بيريرا: ” الهلال ربما أفضل منا بدنيًا ونحن لا لأننا في بداية الموسم في البرازيل، لكن تُوجد رغبة لدينا بالعودة للكأس إلى البرازيل”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع مغربي أعلن بأنه سيدعم نادي الهلال في مباراته المرتقبة الليلة أمام فلامنجو.

وقال المشجع المغربي في مقطع الفيديو: ” نحن عرب أنا أدعم الهلال أمام فلامنجو، وأيضًا أنا داعم لـ الأهلي المصري”.