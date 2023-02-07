Icon

طرق تُمكن الحيوانات من استشعار الزلازل Icon أقوى وأعنف هزة أرضية ضربت السعودية كانت في 1995 Icon سالم الدوسري يُحرز هدف التقدم لـ الهلال Icon النصر يُغري بوسكيتس بـ 72 مليون ريال سنويًا Icon تنظيم دخول الشاحنات بموعد مسبق يخفف زحام الرياض Icon لقطات لبكاء الشيف بوراك واستغاثته لإنقاذ ضحايا زلزال تركيا Icon مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة Icon نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال Icon لقطات لفأر يسرق قلادة ماسية ثمينة من محل مجوهرات بالهند Icon الربيعة: مساعدات تركيا وسوريا غذائية وإيوائية وطبية متنوعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
يلتقيان بعد قليل في مونديال الأندية

نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال

2023-02-07 الساعة 9:47
نقطة ضعف فلامنجو قبل مباراة الهلال
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تحدث المدرب البرتغالي فيتور بيريرا عن نقطة ضعف فريقه، فلامنجو البرازيلي وذلك قبل مواجهة نادي الهلال بعد قليل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

الهلال ضد فلامنجو

وكان بيريرا قال في تصريحات تلفزيونية: ” أنا أعرف الكثير عن الكرة السعودية كوني دربت هناك في فترة ماضية، الهلال لديه القدرة العالية على خوض المنافسات الكبرى، والهلال فريق قوي ونحن نعرف أن 80 في المئة من عناصر المنتخب السعودي الذي تغلب على الأرجنتين في نهائيات كأس العالم الماضية من الفريق الهلالي، ويجب ألا نستهين به”.

قد يهمّك أيضاً
Img

الرياض تستضيف مؤتمر مستقبل منظمات التربية والثقافة والعلوم في القرن الـ21

Img

الأرصاد: موجة باردة على تبوك

وأضاف بيريرا: ” الهلال ربما أفضل منا بدنيًا ونحن لا لأننا في بداية الموسم في البرازيل، لكن تُوجد رغبة لدينا بالعودة للكأس إلى البرازيل”.

فريق فلامنجو - فلامينغو

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع مغربي أعلن بأنه سيدعم نادي الهلال في مباراته المرتقبة الليلة أمام فلامنجو.

وقال المشجع المغربي في مقطع الفيديو: ” نحن عرب أنا أدعم الهلال أمام فلامنجو، وأيضًا أنا داعم لـ الأهلي المصري”.

وأثنت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض على المشجع المغربي بسبب أخلاقه الرياضية ودعمه للفريقين العربيين الموجودين حاليًا في البطولة بعد إقصاء فريق الوداد البيضاوي المغربي، حيث يخوض الأزرق مواجهة أمام فلامنجو، بينما يلعب الأهلي المصري غدًا أمام ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من الصيد والملاحة لارتفاع الأمواج بـ...

السعودية اليوم
مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية
العالم

مطار برلين يلغي كافة الرحلات الجوية

العالم
زلزال يضرب مصر بقوة 7.7
العالم

زلزال يضرب مصر بقوة 7.7

العالم
طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...
آخر الاخبار

طيران ناس: سيكون بإمكان المسافرين فور إصدار...

آخر الاخبار
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.2 يضرب شرق إندونيسيا

العالم
وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...
السعودية اليوم

وزارة العدل: إجراء 340 ألف عملية عبر...

السعودية اليوم
والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...
السعودية اليوم

والد التوأم السيامي العراقي يجهش بالبكاء بعد...

السعودية اليوم