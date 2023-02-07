نقل مواطنة من جورجيا إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي

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أعلنت سفارة المملكة في جورجيا، نقل مواطنة من مدينة تبليسي إلى المملكة لاستكمال علاجها.
وأوضحت السفارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة قامت بنقل مواطنة بطائرة إخلاء طبي من مدينة تبليسي في جورجيا إلى المملكة لاستكمال علاجها، متمنية لها الشفاء العاجل.
وأضافت سفارة المملكة في جورجيا، أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة المواطنين في كل مكان، وبمتابعة من وزير الخارجية.