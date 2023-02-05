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بعد فضائح الفساد

نقل وزير الدفاع الأوكراني لمنصب وزاري آخر

2023-02-05 الساعة 11:20
نقل وزير الدفاع الأوكراني لمنصب وزاري آخر
المواطن - فريق التحرير

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كشف رئيس كتلة الرئيس الأوكراني في البرلمان عن نقل وزير الدفاع الأوكراني من منصبه إلى منصب وزاري آخر، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

التفاصيل

وكان وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيي ريزنيكوف، قد أعلن اليوم (الأحد)، أن عمليات تدقيق عقود المشتريات جارية بعد فضائح فساد، لكنه امتنع عن تأكيد التقارير التي أشارت إلى احتمال إجباره على الاستقالة قريبًا.

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وقال ريزنيكوف للصحافيين: بدأنا بعمليات تدقيق داخلية لكل عقود المشتريات، ولكنه رفض القول ما إذا كان سيبقى وزيرًا للدفاع. وأضاف: شخص واحد- القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس فولوديمير زيلينسكي- يقرر إذا كنت سأبقى وزيرًا للدفاع أم لا.

وأشار إلى أن تخصصي كمحامٍ يسمح لي بالتفكير بتفاؤل بأنني بالتأكيد سأجد مشروعًا مثيرًا للاهتمام لنفسي، لن يسمح لنا فقط بالفوز في الحرب ولكن أيضًا بمعاقبة القيادة العسكرية والسياسية للاتحاد الروسي لاحقًا.

وكان موقع يوكرينسكا برافدا قد أفاد نقلًا عن مصادر لم يحدد هوياتها، بأن ريزنيكوف (56 عامًا) سيحل مكانه الأسبوع المقبل كيريلو بودانوف، رئيس الاستخبارات العسكرية البالغ من العمر 37 عامًا.

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