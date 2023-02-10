نمر يقتحم محكمة هندية مزدحمة أثناء انعقاد الجلسة

وثق مقطع فيديو متداول اقتحام نمر لقاعة محكمة مزدحمة في الهند أثناء انعقاد جلسة وأصاب عدة أشخاص، فيما فر عدد كبير منهم مذعورين.

تفاصيل الوقعة

وهاجم الحيوان عددًا من المارة خارج مبنى محكمة مقاطعة غازي آباد في ولاية أوتار براديش شمال الهند قبل أن يقتحم المحكمة في الطابق الأول، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

وأصيب عدد من الأشخاص بالهجوم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، في حين تم إبلاغ الشرطة التي هرعت للمكان وتمكنت لاحقًا من السيطرة على النمر.

الهروب من النمر

وفي الفيديو المتداول، يمكن رؤية الناس وهي تندفع للخارج هربًا من النمر، ويأتي هجوم النمر بعد أيام فقط من مقتل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا في مدينة ميسور بالهند في هجوم من نمر ضخم تم أسره الخميس الماضي.

حوصر الحيوان من قبل إدارة غابات كارناتاكا بعد أن قتل صبيًّا تم العثور على جثته الممزقة على بعد ميل خارج قريته.

ووقعت منذ أكتوبر الماضي، أربع هجمات من قبل نمور في الهند أسفرت عن مقتل ثلاث نساء وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا.