Icon

الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد Icon الموارد البشرية: مكافأة الجامعة من الدخل ويجب إضافتها Icon رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال Icon كريستيانو رونالدو في ظهوره الإعلامي الأول بالسعودية: سعيد بأهدافي الأربعة Icon المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة Icon صواريخ باليستية عابرة للقارات في أكبر عرض عسكري بكوريا الشمالية Icon الصين: مزاعم واشنطن بشأن المناطيد هي حرب معلومات ضدنا Icon آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت Icon مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا Icon مواطنون عن دعم منكوبي الزلزال: السعودية دائمًا سبَّاقة بالخير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أصاب عدة أشخاص وفر آخرون مذعورين

نمر يقتحم محكمة هندية مزدحمة أثناء انعقاد الجلسة

2023-02-10 الساعة 12:46
نمر يقتحم محكمة هندية مزدحمة أثناء انعقاد الجلسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول اقتحام نمر لقاعة محكمة مزدحمة في الهند أثناء انعقاد جلسة وأصاب عدة أشخاص، فيما فر عدد كبير منهم مذعورين.

تفاصيل الوقعة

وهاجم الحيوان عددًا من المارة خارج مبنى محكمة مقاطعة غازي آباد في ولاية أوتار براديش شمال الهند قبل أن يقتحم المحكمة في الطابق الأول، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

قد يهمّك أيضاً
Img

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد ضد العدالة

Img

تنبيه جديد من السفارة السعودية في تركيا لمواطنيها في المناطق المنكوبة

وأصيب عدد من الأشخاص بالهجوم ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، في حين تم إبلاغ الشرطة التي هرعت للمكان وتمكنت لاحقًا من السيطرة على النمر.

الهروب من النمر

وفي الفيديو المتداول، يمكن رؤية الناس وهي تندفع للخارج هربًا من النمر، ويأتي هجوم النمر بعد أيام فقط من مقتل صبي يبلغ من العمر 11 عامًا في مدينة ميسور بالهند في هجوم من نمر ضخم تم أسره الخميس الماضي.

حوصر الحيوان من قبل إدارة غابات كارناتاكا بعد أن قتل صبيًّا تم العثور على جثته الممزقة على بعد ميل خارج قريته.

ووقعت منذ أكتوبر الماضي، أربع هجمات من قبل نمور في الهند أسفرت عن مقتل ثلاث نساء وصبي يبلغ من العمر 11 عامًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم