نمل أبيض يأكل آلاف الدولارات في بنك هندي

بين مقطع فيديو متداول، تعرض آلاف الدولارات للتلف في الهند.

موقف مروع

وبحسب الفيديو المتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض عملاء بنك بونجاب الوطني في الهند لموقف مروّع.

واكتشف العملاء أن أموالهم المحفوظة في البنك أكلها النمل الأبيض.

وبعد الإعلان عن الحادث، وصل العديد من العملاء إلى فرع البنك في اليوم التالي للاطمئنان على أموالهم؛ ما تسبب في حدوث ضجة كبيرة بشأن الأموال التي تعرضت للتدمير.

استجواب مدير الفرع

وتم استجواب مدير الفرع حول الحفاظ على أموالهم، واتهم العملاء البنك بالإهمال؛ لفشله في إيجاد علاج فعال لمكافحة الآفات في الوقت المناسب.

وفقدت إحدى العميلات وتدعى سونيتا ميهتا ما يصل إلى 7 آلاف دولار تم الاحتفاظ بها داخل خزانة بنكية؛ بسبب انتشار النمل الأبيض.