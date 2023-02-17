نهاية صادمة لعائلة سورية نجت من الزلزال فالتهمتها النيران

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كشفت وسائل إعلام محلية، أن 5 أطفال سوريين وأولياء أمورهم لقوا مصرعهم اليوم الجمعة، جراء حريق اندلع في منزل تركي انتقلوا إليه بعد نجاتهم من زلزال الأسبوع الماضي.
وانتقلت العائلة السورية المكونة من 7 أفراد إلى منطقة قونية الوسطى بمدينة نورداجي في جنوب شرق تركيا، والتي تضررت بشدة جراء زلزال 6 فبراير.
وكانت الأسرة السورية تخطط للعيش مع أقاربها في قونية بعد الزلزال، في مسار سلكه ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الكارثة.
وأفاد أحد الشهود العيان بأن السكان شاهدوا الحريق، وتم إنقاذ فتاة من النافذة.
ولقي الأطفال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عامًا حتفهم. ولم يتضح ما إذا كانت الفتاة التي تم إنقاذها تنتمي إلى نفس العائلة.