Icon

لقطات لمحتجين في مدينة خاش الإيرانية يهتفون ضد النظام Icon 27 لاعبًا في قائمة الهلال لخوض الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا Icon إغلاق مؤقت لمداخل حديقة الملك فهد غدًا Icon ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن Icon موعد مباراتي السبت في دوري روشن Icon تصريحات مدرب النصر تثير الجدل رغم الفوز على التعاون Icon نسب إصابة الزهايمر بالمملكة تتشابه مع النسب العالمية Icon نهاية صادمة لعائلة سورية نجت من الزلزال فالتهمتها النيران Icon إصابة مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة Icon عبدالله السدحان وناصر القصبي في سوق الزل بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
جراء حريق اندلع في منزل تركي انتقلوا إليه

نهاية صادمة لعائلة سورية نجت من الزلزال فالتهمتها النيران

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ مساءً
نهاية صادمة لعائلة سورية نجت من الزلزال فالتهمتها النيران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام محلية، أن 5 أطفال سوريين وأولياء أمورهم لقوا مصرعهم اليوم الجمعة، جراء حريق اندلع في منزل تركي انتقلوا إليه بعد نجاتهم من زلزال الأسبوع الماضي.

7 أفراد

وانتقلت العائلة السورية المكونة من 7 أفراد إلى منطقة قونية الوسطى بمدينة نورداجي في جنوب شرق تركيا، والتي تضررت بشدة جراء زلزال 6 فبراير.

قد يهمّك أيضاً
Img

أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة روسيا فورًا

Img

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

وكانت الأسرة السورية تخطط للعيش مع أقاربها في قونية بعد الزلزال، في مسار سلكه ملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الكارثة.

إنقاذ فتاة

وأفاد أحد الشهود العيان بأن السكان شاهدوا الحريق، وتم إنقاذ فتاة من النافذة.

ولقي الأطفال الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و13 عامًا حتفهم. ولم يتضح ما إذا كانت الفتاة التي تم إنقاذها تنتمي إلى نفس العائلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب