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ضمن إطار استراتيجية مكونة من 5 مراحل

نوكيا تغير علامتها التجارية لأول مرة منذ 60 عامًا

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥١ مساءً
نوكيا تغير علامتها التجارية لأول مرة منذ 60 عامًا
المواطن- فريق التحرير

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أعلنت شركة نوكيا Nokia الفنلندية، عن خطط لتغيير هوية علامتها التجارية لأول مرة منذ ما يقرب من 60 عامًا بشعار جديد، حيث تريد الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات التركيز على استعادة النمو القوي في مجال التكنولوجيا.

5 أشكال مختلفة

ويتضمن الشعار الجديد 5 أشكال مختلفة تشكل كلمة نوكيا، كما تم تغيير اللون الأزرق المميز للشعار القديم لمجموعة من الألوان الأخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لـ نوكيا، بيكا لوندمارك، لوكالة رويترز:“كان هناك ارتباط كبير لنوكيا بالهواتف الذكية، لكننا في الوقت الحاضر شركة تكنولوجيا أعمال.

وجاء حديث لوندمارك حول تحديث أعمال نوكيا عشية المؤتمر العالمي للجوال السنوي (MWC) الذي يفتح في برشلونة يوم الاثنين ويستمر حتى 2 مارس.

نوكيا تغير علامتها التجارية لأول مرة منذ 60 عامًا (1)

استراتيجية من 3 مراحل

ويُذكر أن لوندمارك وضع استراتيجية من 3 مراحل بعد توليه المنصب الأعلى في الشركة الفنلندية المتعثرة في عام 2020، وتتضمن: إعادة التعيين، والتسريع، وتغيير النطاق.

ومع اكتمال مرحلة إعادة التعيين، قال لوندمارك إن المرحلة الثانية قد بدأت، وبينما لا تزال نوكيا تهدف إلى تنمية أعمال مزودي الخدمات، حيث تبيع المعدات لشركات الاتصالات، ينصب تركيزها الرئيسي حاليًا على بيع المعدات لشركات أخرى.

وقد دخلت شركات التكنولوجيا الكبرى في شراكة مع صانعي معدات الاتصالات مثل نوكيا، لبيع شبكات الجيل الخامس الخاصة والمعدات التقنية للمصانع الآلية للعملاء، ومعظم العملاء في قطاع التصنيع.

وتخطط الشركة الفنلندية لمراجعة مسار نمو أعمالها المختلفة والنظر في البدائل، بما في ذلك سحب الاستثمارات، وعن ذلك قال لوندمارك: الإشارة واضحة للغاية، نريد فقط أن نعمل في أعمال يمكننا أن نرى فيها ريادة عالمية.

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