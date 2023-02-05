نوماك تعلن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: مهندس التحول – الطاقة الشمسية الكهروضوئية (الشبكة / توزيع الطاقة / الإرسال) – مشروع البحر الأحمر – أملج. سكرتير ومراقب وثائق – صويبة. ضابط استقدام بجدة. مشغل ميداني – (حراري / بخاري) رومكو – رابغ. فني كهربائي – مصنع الشعيبة. مشغل غرفة التحكم – (أنظمة توزيع الشبكة / الشبكة). مشغل حقل – RO – تحلية (أملج ، المملكة العربية السعودية). المشغل الميداني – محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (أملج ، المملكة العربية السعودية). مشغل غرفة التحكم (الطاقة الشمسية الكهروضوئية – محطة توليد الكهرباء ، أملج السعودية). مهندس وردية ، توليد الطاقة. والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا). قد يهمّك أيضاً الدولار يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي تفاصيل جديدة بشأن عمل الحافلة الكهربائية في جدة