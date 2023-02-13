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نونيز في مقدمة تشكيلة ليفربول الليلة

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
نونيز في مقدمة تشكيلة ليفربول الليلة
المواطن - فريق التحرير

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تستكمل مساء اليوم منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي حين يلتقي ليفربول مع نظيره إيفرتون في اللقاء الذي سيقام على ملعب “أنفيلد”.

تشكيلة ليفربول:

ويدخل ليفربول اللقاء وفي حراسة المرمى: أليسون بيكر، وفي قلب الدفاع: روبرتسون، جوميز، جويل ماتيب وألكسندر أرنولد، وفي خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ستيفان بايتيتش، وهندرسون، فيما يقود الهجوم: جاكبو، داروين نونيز ومحمد صلاح.

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فيما يفتقد لخدمات كل من: آرثر ميلو، لويس دياز، ديوجو جوتا، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، روبرتو فيرمينو لأسباب مختلفة.

عاشر سلم الترتيب:

يذكر أن ليفربول يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، ولم يحقق ليفربول أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال عام 2023، ليبقى بعيدًا عن آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بفارق 12 نقطة كاملة.

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