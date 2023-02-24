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بعد التحذير الروسي الأخير

نيران حرب أوكرانيا قد تصل إلى مولدافيا

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٧ مساءً
نيران حرب أوكرانيا قد تصل إلى مولدافيا
المواطن- فريق التحرير

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بعد تحذير روسيا بالرد على أي استفزاز عسكري أوكراني في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في مولدافيا، حذر متابعون من أن تتحول هذه المنطقة إلى بؤرة توتر جديدة.

واتّهمت روسيا، أوكرانيا بالتجهيز لغزو ترانسنيستريا التي تنتشر فيها وحدة عسكرية روسية، متعهدة بـ الرد في حال حدوث ذلك، وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم رصد تجمع كبير للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية قرب الحدود ونشر مدافع في مواقع إطلاق وزيادة غير مسبوقة في تحليق الطائرات المسيّرة الأوكرانية فوق أراضي الجمهورية الانفصالية.

واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن القوات المسلحة للاتحاد الروسي سترد بالشكل المناسب على أي استفزاز يقوم به نظام كييف، مؤكدة أن أوكرانيا تنشر رجالًا ومعدات قرب المنطقة الانفصالية المولدافية المجاورة.

رد مولدافيا

ومن جهتها، نفت مولدافيا، اليوم الجمعة، أي تهديد مباشر من أوكرانيا لمنطقتها الانفصالية الموالية لروسيا.

وقالت الحكومة المولدافية، عبر قناتها على تطبيق تلغرام، إن سلطات الدولة لا تؤكد المعلومات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، مضيفة: ندعو إلى الهدوء وإلى الحصول على المعلومات من مصادر رسمية وموثوق بها في جمهورية مولدافيا.

نيران حرب أوكرانيا قد تصل إلى مولدافيا

ما أهمية ترانسنيستريا؟

وترانسنيستريا منطقة صغيرة أعلنت انفصالها عن مولدافيا في التسعينيات إثر حرب قصيرة، وتقع على الحدود الغربية لأوكرانيا وشكلت في الأسابيع الأخيرة محور توترات متزايدة.

وتقول روسيا إن تنفيذ الاستفزاز المخطط له من السلطات الأوكرانية يشكل تهديدا مباشرا للوحدة الروسية المنتشرة في ترانسنيستريا، وفي المقابل، كان رئيس وزراء مولدافيا الجديد دورين ريسيان قد دعا، مؤخرا، إلى انسحاب القوات الروسية من ترانسنيستريا، مما أثار غضب الكرملين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الإثنين الماضي: على نظرائنا في مولدافيا أن يكونوا حذرين للغاية في تصريحاتهم.

ويشير مراقبون إلى أنه ليس من المستبعد أن تنتقل جبهة الصراع من الأراضي الأوكرانية إلى مولدافيا، خاصة بعد التلميحات التي صدرت عن رئيسة البلاد مايا ساندو، هذا الشهر، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

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