نيكي هايلي تتحدى ترامب برسالة جديدة

ألمحت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إلى قرب إطلاق حملتها للانتخابات الرئاسية لعام 2024 مع تصريحها عن إعلان كبير مرتقب لها، ما يجعلها أول منافسة لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

إعلان الترشح

وكانت هايلي قد أشارت إلى احتمال ترشحها منذ أسابيع بنشرها مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعلن أن أمريكا مستعدة لقيادة من جيل جديد.

وقالت هايلي في تغريدة عبر تويتر: “أنا وعائلتي لدينا إعلان كبير نشاركه معكم في 15 فبراير، ونعم بالتأكيد سيكون يومًا رائعًا في ساوث كارولينا، داعية المؤيدين لحضور الحدث في تشارلستون أكبر مدن الولاية.

تحدي ترامب

وكانت هايلي، البالغة من العمر 51 عامًا، والتي شغلت منصب حاكمة ساوث كارولينا 6 أعوام، قد صرحت سابقًا أنها لن تترشح ضد رئيسها السابق ترامب.

لكن ترامب سارع إلى نشر تعليق لاذع على شبكته الاجتماعية بدا وكأنه يشكك في ولائها، إذ كتب: “على نيكي أن تتبع قلبها، وليس شرفها. يجب أن تترشح بالتأكيد”.

تنافس جمهوري

ومن غير المرجح أن تكون هايلي آخر جمهورية تتقدم للمنافسة، حيث تكهن بعض المراقبين في واشنطن بأن إعلانها قد يؤدي إلى تشجيع مرشحين محتملين آخرين مثل رون ديسانتيس حاكم فلوريدا ومايك بنس نائب الرئيس خلال ولاية ترامب.

صعدت هايلي بسرعة السلم السياسي في الولاية الجنوبية، حيث اكتسبت سمعة جيدة كنائبة محافظة في مجلس النواب بين عامي 2005 و2011، قبل أن يتم انتخابها حاكمة.