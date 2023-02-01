نيكي هايلي تستعد للترشح للرئاسة الأمريكية

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كشفت مصادر أن سفيرة أمريكا السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هايلي، ستعلن ترشحها في الانتخابات الرئاسية 2024، يوم 15 فبراير الجاري، لتكون أول منافس بالحزب الجمهوري للرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت المصادر لقناة nbc news إن هايلي ستدعو المؤيدين إلى حدث خاص في 15 فبراير في ولاية ساوث كارولينا، وأشارت المصادر إلى أن الدعوة يمكن أن تصدر اليوم الأربعاء.
وألمحت هايلي في وقت سابق لإمكانية ترشحها، حيث قالت في مقابلة على قناة “فوكس نيوز”: نحن بحاجة للذهاب في مسار جديد. وهل يمكنني أن أكون ذلك القائد؟ نعم، أعتقد أنني أستطيع أن أكون ذلك القائد.
وكان ترامب أعلن عن ترشحه للرئاسة في نوفمبر، وبدأ حملته في ولايتي نيو هامبشاير وساوث كارولينا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وانتقدت هايلي، التي عملت سفيرة لدى الأمم المتحدة خلال إدارة ترامب، الرئيس السابق مرات عدة. كما أنها كانت حاكمة لولاية ساوث كارولينا من 2011 إلى 2017 وكانت عضوًا في مجلس النواب بالولاية.