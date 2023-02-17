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بعد خسارة النادي الفرنسي أمام بايرن ميونخ

نيمار يثير غضب جماهير سان جيرمان بـ وجبة “هامبرغر” !

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ مساءً
نيمار يثير غضب جماهير سان جيرمان بـ وجبة “هامبرغر” !
المواطن - فريق التحرير

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واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إثارة الجدل، بعد أن ظهر في صورة متداولة وهو يتناول ساندويتش هامبرغر عقب ساعات قليلة من خسارة سان جيرمان أمام بايرن ميونخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

نيمار يخالف القواعد

وأثارت الصورة المتداولة غضب جماهير باريس سان جيرمان بسبب عدم التزام اللاعب البرازيلي بالحمية الغذائية المناسبة للاعب كرة قدم بالإضافة إلى ظهوره في الصورة وهو سعيد على الرغم من تراجع مستواه مؤخرًا وانتقاد جماهير باريس سان جيرمان له.

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نيمار في مطعم للوجبات السريعة

وعلق المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان على تصرف نيمار قائلًا: “لا أريد الربط بين تصرفه وبين حديث كيليان مبابي الاحترافي، حيث طالب بضرورة راحة الجسد وتناول الغذاء المناسب استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ في ألمانيا في جولة الإياب”.

وكان باريس سان جيرمان خسر يوم الثلاثاء الماضي بهدف سجله اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان لـ بايرن ميونخ في الدقيقة الـ53 من عمر المباراة.

تعليق مبابي

وعلق كيليان مبابي في تصريحات إعلامية بعد الخسارة من بايرن ميونخ بأنه يجب على لاعبي الفريق الباريسي الاستعداد بشكل جيد لمواجهة البايرن في ألمانيا بالنوم الجيد وتناول الطعام الصحي والقتال على فرصة التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

ويلعب نيمار في صفوف باريس سان جيرمان منذ عام 2017 قادمًا من برشلونة الإسباني.

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