نيمار يحسم موقفه من الرحيل عن سان جيرمان

حسم النجم البرازيلي نيمار موقفه من إمكانية الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

نيمار يرغب في الاستمرار

وأوضحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، اليوم السبت، أن نيمار ينوي الاستمرار مع الفريق الباريسي، خاصة مع تبقي 4 مواسم ونصف في عقده الحالي.

وأضافت الصحيفة الفرنسية: “رغبة النجم البرازيلي تتعارض مع التقارير الصحفية التي تشير إلى رغبة تود بويلي مالك نادي تشيلسي، في التعاقد معه في الميركاتو الصيفي القادم”.

تراجع المستوى مع باريس

ويمر النجم البرازيلي بفترة صعبة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، حيث اشتبك لفظيًا مع المستشار الرياضي لويس كامبوس، بعد الخسارة ضد موناك بنتيجة 3/1 في الدوري الفرنسي الممتاز.

كما أثار النجم البرازيلي حالة من الجدل بظهوره في مطعم للوجبات السريعة، والسهر حتى ساعة متأخرة للعب البوكر، وذلك في اليوم التالي لخسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار قد بدأ منافسات الموسم الرياضي بشكل مميز، حيث نجح في تسجيل 15 هدفًا، وقدم 15 تمريرة حاسمة، قبل أن يتراجع مستواه منذ إصابته في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.