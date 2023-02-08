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لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس

نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

2023-02-08 الساعة 10:44
نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
المواطن - الرياض

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أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مسؤول الخدمات اللوجستية:
– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد، الهندسة الصناعية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

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2- مُراقب الوثائق:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- مُساعد تنفيذي:
-شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال الإداري.

مشروع نيوم:

– تم تأسيس شركة نيوم لتطوير المشروع عام 2019م وهي مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس صندوق الاستثمارات العامة قد سبق أن أعلن المشروع في 24 أكتوبر من عام 2017م، تعدّ نيوم وجهة جديدة تتخذ موقعاً استراتيجياً شمال غرب المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول الخدمات اللوجستية:
اضغط هنا

2- مُراقب الوثائق:
اضغط هنا

3- مُساعد تنفيذي:
اضغط هنا

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