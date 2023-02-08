اختطاف طائرة إندونيسية وطلب غريب من خاطفيها نيوم تعلن عن وظائف إدارية شاغرة جامعة الأميرة نورة تنظم أنشطة توعوية مهنية وصحية مايكروسوفت تتحدى جوجل وتعزز محرك بحثها إجراءات لحماية المرضى من الجرعات الإشعاعية الزائدة نائبة تستفز بايدن ببالون أبيض وتصفه بالكاذب التعليم في المملكة قوة ناعمة والأكثر تأثيراً على المدى الطويل غرفة حائل تعلن 500 فرصة وظيفية تدريبية منتهية بالتوظيف نشر الصور الأولى لانتشال المنطاد الصيني الظهور الأول لكيم وعائلته بعد الاختفاء الغامض
أعلنت شركة نيوم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مسؤول الخدمات اللوجستية:
– درجة الدبلوم في تخصص (إدارة الأعمال، إدارة سلاسل الإمداد، الهندسة الصناعية).
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
2- مُراقب الوثائق:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- مُساعد تنفيذي:
-شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال الإداري.
– تم تأسيس شركة نيوم لتطوير المشروع عام 2019م وهي مملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس صندوق الاستثمارات العامة قد سبق أن أعلن المشروع في 24 أكتوبر من عام 2017م، تعدّ نيوم وجهة جديدة تتخذ موقعاً استراتيجياً شمال غرب المملكة العربية السعودية.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول الخدمات اللوجستية:
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2- مُراقب الوثائق:
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3- مُساعد تنفيذي:
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