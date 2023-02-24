هاتريك دي ماريا قد يمنعه من القدوم لـ الدوري السعودي

ساهم النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا في صعود فريقه يوفنتوس الإيطالي إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، وذلك بعد أن سجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في شباك نادي نانت الفرنسي أمس الخميس في إياب دور خروج المغلوب.

تألق لافت مع يوفنتوس

وقبل مباراة نانت أمس كان اسم اللاعب الأرجنتيني ارتبط بالرحيل عن صفوف اليوفي والانتقال إما لـ الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي في صيف العام الحالي.

ولكن بسبب تألقه في المباريات الأخيرة مع اليوفي، قد تتمسك إدارة الفريق الإيطالي بالإبقاء على بطل كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين بالتجديد له بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان اسم نادي النصر ارتبط مسبقًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم مع بلاده في ديسمبر الماضي، أما في حال انتقاله للدوري الأمريكي فسوف ينضم لنادي إنتر ميامي الأمريكي.

مسيرة دي ماريا

وسبق لـ دي ماريا اللعب في صفوف روساريو سنترال الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ثم انضم إلى يوفنتوس في صيف عام 2022 قادمًا من نادي باريس سان جيرمان.

وكان الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات والصفقات قال: إن نادي غلطة سراي التركي كان وضع أنظاره على ضم اللاعب الأرجنتيني في فترة الانتقالات الشتوية في تركيا.

وأضاف رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “من المتوقع أن يُكمل دي ماريا الموسم الجاري كلاعب لليوفي، بالرغم من الشائعات التي خرجت لتؤكد رحيله”.