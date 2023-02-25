هاتريك رونالدو يُهدي النصر صدارة دوري روشن

نجح نادي النصر في تحقيق فوز كبير على مضيفه ضمك بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

⚽️⚽️⚽️ بهاتريك الدون.. النصر ينفرد بصدارة الدوري 🥇 📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#ضمك_النصر | ⁦#SSC pic.twitter.com/hCE88KH1lH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 25, 2023

هاتريك جديد لـ رونالدو

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ النصر محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ18 من ضربة جزاء، ثم واصل تألقه ليضيف الهدف الثاني من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الـ23.

وعند حلول الدقيقة الـ44 ومن هجمة مرتدة منظمة، أضاف النجم البرتغالي ثالث الأهداف له ولنادي النصر ليسجل الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول.

النصر لم يسجل بالشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق نادي النصر ولم ينجح في إضافة الهدف الرابع، ليحقق الفوز بثلاثية دون رد ويُصبح رصيده 43 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.

وكانت صحيفة ” المواطن” وثقت الحضور الجماهيري الكثيف لمتابعة مباراة ضمك ضد النصر في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أُقيمت في مدينة أبها.

وحرصت الجماهير على متابعة عمليات الإحماء للاعبي النصر بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، حيث دخل أصفر الرياض المباراة وهو يبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن.