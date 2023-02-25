Icon

ترتيب دوري روشن بعد فوز الباطن والنصر Icon سياسي روماني يستحم أثناء اجتماع رسمي على زووم Icon خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل القوية بالعالم Icon اكتمال 20 % من مشروع نيوم العملاق Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في الشرقية Icon فوز ثمين لـ الترجي ضد الزمالك بثنائية Icon حفرة غامضة تثير الرعب في تركيا بعد الزلزال Icon هاتريك رونالدو يُهدي النصر صدارة دوري روشن Icon لص مصري ظريف سرق 112 ألف جنيه واشترى بها لحومًا للفقراء Icon رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على ضمك بالجولة الـ18

هاتريك رونالدو يُهدي النصر صدارة دوري روشن

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
هاتريك رونالدو يُهدي النصر صدارة دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح نادي النصر في تحقيق فوز كبير على مضيفه ضمك بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

هاتريك جديد لـ رونالدو

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لـ النصر محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ18 من ضربة جزاء، ثم واصل تألقه ليضيف الهدف الثاني من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الـ23.

وعند حلول الدقيقة الـ44 ومن هجمة مرتدة منظمة، أضاف النجم البرتغالي ثالث الأهداف له ولنادي النصر ليسجل الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول.

كريستيانو رونالدو - النصر وضمك

النصر لم يسجل بالشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق نادي النصر ولم ينجح في إضافة الهدف الرابع، ليحقق الفوز بثلاثية دون رد ويُصبح رصيده 43 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي ضمك عند 22 نقطة في المركز السابع.

وكانت صحيفة ” المواطن” وثقت الحضور الجماهيري الكثيف لمتابعة مباراة ضمك ضد النصر في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث أُقيمت في مدينة أبها.

أيمن يحيى - النصر وضمك

وحرصت الجماهير على متابعة عمليات الإحماء للاعبي النصر بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، حيث دخل أصفر الرياض المباراة وهو يبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة
السعودية اليوم

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني
العالم

لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد...

العالم
استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ
السعودية اليوم

استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي...

السعودية اليوم
الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية
الرياضة

الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية

الرياضة
المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا
تقارير

المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في...

تقارير
تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة
حصاد اليوم

تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى...

حصاد اليوم