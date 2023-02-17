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ضمن منافسات الدوري هذا الموسم

هارون كمارا ورقة نونو سانتو الهجومية الرابحة

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
هارون كمارا ورقة نونو سانتو الهجومية الرابحة
المواطن - مروة نبيل

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استعاد النجم هارون كمارا مستواه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

هارون كمارا يتألق مع نونو سانتو

واستعرض الإحصائي عبدالرحمن السالمي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام هارون كمارا مع مدربي الاتحاد، مشيدًا في الوقت ذاته بتطوره الكبير في المباريات الأخيرة.

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هارون كمارا
كمارا – المصدر @ittihad

وأكد أن هارون كمارا لم يُساهم بأهداف في دوري المحترفين أكثر مما ساهم بقيادة نونو سانتو، حيث شارك معه في 190 دقيقة، وساهم في تسجيل 5 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 4 مرات وقدم تمريرة حاسمة.

ولم يغب كمارا عن المساهمة في تسجيل الأهداف في آخر 4 مباريات بدوري روشن السعودي، حيث شارك 65 دقيقة ضد الفيحاء وأحرز هدف، وصنع هدف أمام الطائي، بعدما لعب 25 دقيقة، وشارك في 17 دقيقة أمام العدالة، و26 دقيقة ضد الاتفاق، وهز شباك كلاً منهما مرة.

هارون كمارا ونونو سانتو
سانتو مع كمارا

أرقام كمارا مع مدربي الاتحاد

ولعب كمارا 637 دقيقة مع المدير الفني الروماني كوزمين كونترا، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وشارك في 459 دقيقة مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، وساهم في إحراز 4 أهداف، حيث تمكن من هز الشباك مرتين وصنع هدفين.

وأشار السالمي إلى أن هارون كمارا شارك في 305 دقيقة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة التشيلي لويس سييرا، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ولعب 247 دقيقة مع الهولندي تين كات، ولم يُساهم في أي هدف.

هارون كمارا
كمارا – المصدر @ittihad

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