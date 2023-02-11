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في الدوري هذا الموسم

هارون كمارا يستعيد بريقه

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
هارون كمارا يستعيد بريقه
المواطن - فريق التحرير

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يُقدم النجم هارون كمارا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

فوز الاتحاد ضد العدالة

ولعب الاتحاد ضد العدالة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بخمسة أهداف دون رد.

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الاتحاد ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر @ittihad

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالتساوي مع النصر المتصدر، فيما تجمد رصيد العدالة عند 9 نقاط في المركز الـ15.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

تألق هارون كمارا

وشهدت مباراة الاتحاد ضد العدالة تألقًا لافتًا من هارون كمارا، وأشادت الجماهير بالمستوى الذي يُقدمه هذا الموسم، ليصبح اسم النجم الاتحادي ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت.

وكشف عبدالرحمن السالمي عن أبرز أرقام النجم الاتحاد، وقال: “في الدوري الموسم الحالي.. هارون كمارا: لعب 164 دقيقة، ساهم بتسجيل 4 أهداف، بمعدل مساهمة كل 41 دقيقة، سجل 3 أهداف وصنع هدف، ورقة رابحة”.

هارون كمارا
كمارا – المصدر @ittihad

وكتب أحمد صادق دياب: “هارون كمارا يستعيد الثقة في النفس، ويسطع من جديد”، وقال الإعلامي علاء سعيد: “ما شاء الله.. تحركات كمارا وهدف جميل يتوج المستوى الفني المتصاعد الذي يقدمه في المباريات مؤخراً”.

وقال فايز الشمري: “هارون كمارا وأحلى مراوغ ومهارات وتمويه وإنهاء خيالي ما شاء الله، تطور كبر جدًا لكمارا هذا الموسم، بعيد عن أهدافه، ولكن اللاعب تطور والكرة بقدمه ووقفته بالملعب، وأيضاً ما ننسى “تحركاته” المميزة، وبالتوفيق يا رب للاتحاد ولاعبيه”.

هارون كمارا
كمارا – المصدر @ittihad

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