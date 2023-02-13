هالاند يثير قلق مانشستر سيتي

تسببت إصابة اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند في قلق للمدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، قبل مواجهة نادي آرسنال بعد غدٍ في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وتحدث جوارديولا عن إصابة هالاند قائلًا: “اللاعب تعرض للإصابة في مباراة أستون فيلا ولم أرغب في المخاطرة به، فأخرجته من المباراة، سنقيم حالته في الساعات المقبلة، وإذا لم يكن جاهزًا لمواجهة آرسنال سيحل مكانه لاعب آخر”.

وكان جوارديولا حقق إنجازين، وذلك بعد الفوز على أستون فيلا أمس الأحد في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

إنجازان لـ مدرب مانشستر سيتي

ونجح جوارديولا في أن يفوز في 184 مباراة من أصل 250 لقاء في الدوري الإنجليزي، وهو أكبر عدد من الانتصارات لأي مدرب بعد 250 مباراة في المسابقة.