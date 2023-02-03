هبوط اضطراري لطائرة بسبب كرة قدم

أجبرت طائرة تقل بعثة فريق جوتيبورج السويدي لكرة القدم، على الهبوط الاضطراري، اليوم الخميس، بسبب الخوف من انفجار كرات القدم المنفوخة التي على متنها.

بعد 30 أو 40 دقيقة

وقال قائد الطائرة بعد نحو 30 أو 40 دقيقة من الإقلاع: إنه يتعين عليه القيام بهبوط اضطراري في كوبنهاجن بسبب خطر انفجار نحو 30 كرة منفوخة، نتيجة فرق الضغط الجوي، وذلك وفقًا لموقع Aftonblade

وتلقى الطيار المعلومات حول الكرات الموجودة في مقصورة الأمتعة من مطار المغادرة.

هبوط اضطراري

وأقلعت الطائرة من مطار لاندفيتر صباح اليوم الخميس، لكن الطيار بعد نحو 30 أو 40 دقيقة أعلن فوق سكونا أنه يتعين عليه القيام بهبوط اضطراري.

وللمفارقة اتضح بعد الهبوط أن الإنذار كان خاطئًا وأن الكرات كانت مفرغة من الهواء، فاضطرت الطائرة للإقلاع من جديد بعد حوالى ساعة متجهة إلى إسبانيا.