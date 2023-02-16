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من بينها مطارات في دوسلدورف ونورمبرج ودورتموند

هجوم إلكتروني محتمل على مطارات ألمانيا

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
هجوم إلكتروني محتمل على مطارات ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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تعطلت المواقع الإلكترونية لثلاثة مطارات ألمانية على الأقل، اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من عطل كبير في شبكات المعلومات بشركة لوفتهانزا ترتب عليه تعطل آلاف المسافرين وبقاؤهم عالقين في مطار فرانكفورت.

سبب غير معلوم

ومن بين المطارات المتضررة، مطارات في دوسلدورف ونورمبرج ودورتموند بينما تعمل المواقع الإلكترونية لأكبر المطارات الألمانية، في فرانكفورت وميونيخ وبرلين، بشكل طبيعي.

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ولم يفصح الموقع الإلكتروني لمجلة فوكوس، التي كانت أول من أفاد بحدوث التعطل، عن سبب المشكلة.

وأفاد متحدث باسم مطار دورتموند، قائلًا: نعمل على إصلاح العطل، مضيفًا أن من غير المرجح أن يكون العطل بسبب حمل زائد اعتيادي.

هجوم لحجب الخدمة

وتابع المتحدث: “يوجد سبب وجيه للشك في أن هذه هجمة قرصنة”.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمجلة شبيجل بأن المشكلات ربما تسبب فيها هجوم لحجب الخدمة، حيث تُرسل كميات هائلة من بيانات الإنترنت الموجهة إلى الخوادم المستهدفة في حملة بسيطة نسبيًّا ممن يسمون أنفسهم “نشطاء اختراق” (هاكتيفيستس) لتعطيل المواقع.

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