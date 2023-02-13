هدف رومارينيو الأفضل بالجولة الـ17

حسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو جائزة أفضل هدف في الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي لصالحه.

هدف رومارينيو الأفضل

وأعلن حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع “تويتر”، عن فوز هدف رومارينيو بعد حصوله على 51.3% من الأصوات، مقابل 44.7% لنجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، و4% لنجم أبها، نواف الصعدي.

وكانت تقارير صحافية برازيلية قد رشحت هدف رومارينيو لنيل جائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، لأجمل الأهداف، وأكدت أنه اعتاد تسجيل أهداف تاريخية مع كورينثيانز، وعاد ليخطف الأنظار حاليًا بهدف رائع.

وأحرز رومارينيو واحدًا من أفضل الأهداف، بعدما ارتقى في الهواء، وتعامل مع عرضية من برونو هنريكي بخلفية مزدوجة، ليهز شباك العدالة، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بخمسة أهداف دون رد.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ16، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ37 نقطة، بالتساوي مع الاتحاد والشباب، ثم الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويحتل الفتح المركز السادس بـ25 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ضمك وأبها، ثم الطائي في المركز التاسع برصيد 21 نقطة، يليه الاتفاق بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرائد، يليه الوحدة بـ15 نقطة، الخليج 13 نقطة، العدالة 9 نقاط، فيما يتذيل الباطن ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط.