هدف عالمي من رومارينيو في شباك العدالة

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نجح المحترف البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد بطريقة أكثر من رائعة في شباك نادي العدالة خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الـ16 من دوري روشن.
د17' الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق رومارينهوقد يهمّك أيضاً
الاتحاد 1 × 0 العدالة#الاتحاد_العدالة | #SSC pic.twitter.com/JBETvKNZ9H
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 10, 2023
وسجل نجم الاتحاد الهدف بضربة خلفية مزدوجة في شباك العدالة في الدقيقة السابعة عشرة بطريقة مميزة.
ويسعى العميد للفوز الأول على العدالة في جدة، حيث فاز العميد مرتين على العدالة ولكن خارج جدة في الدوري السعودي للمحترفين.