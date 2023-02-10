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هدف عالمي من رومارينيو في شباك العدالة

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
هدف عالمي من رومارينيو في شباك العدالة
المواطن - محمد سمعه

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نجح المحترف البرازيلي رومارينيو في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد بطريقة أكثر من رائعة في شباك نادي العدالة خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين في الجولة الـ16 من دوري روشن.

وسجل نجم الاتحاد الهدف بضربة خلفية مزدوجة في شباك العدالة في الدقيقة السابعة عشرة بطريقة مميزة.

ويسعى العميد للفوز الأول على العدالة في جدة، حيث فاز العميد مرتين على العدالة ولكن خارج جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

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