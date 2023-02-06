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عبر منصة دروب الإلكترونية

هدف يعلن عن دورة تدريبية في مجال تطوير الويب

2023-02-06 الساعة 2:00
هدف يعلن عن دورة تدريبية في مجال تطوير الويب
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورة تدريبية (مجانية) عبر منصة (دروب الإلكترونية) في مجال تطوير الويب، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.

عنوان الدورة:

– تطوير تطبيقات الويب.

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مقدمة عن الدورة:

– تهدف هذه الدورة إلى تقديم المهارات اللازمة لكل من أصحاب المشاريع الكبيرة أو المتوسطة، المبرمجين الجدد حديثي التخرّج وتطوير تطبيقات الويب إلى تحويل الأفكار إلى تطبيقات حقيقية بهدف تقليل الموارد وزيادة الإنتاج والربحية.

محاور الدورة:
– ما هو الويب؟
– ما الفرق بين الويب والإنترنت؟
– ما أجيال الويب؟
– كيف تميّز بين تطبيقات الويب الأساسية بالجيل الرابع والخامس؟
– تعرّف على لغة HTML.
– تعرّف على لغات الاستعلام البنائية (SQL – MVC – ASP.NET).

الشهادة:

– يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.

التفاصيل: اضغط هنا

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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