هدف يعلن عن دورة تدريبية في مجال تطوير الويب

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إقامة دورة تدريبية (مجانية) عبر منصة (دروب الإلكترونية) في مجال تطوير الويب، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
– تطوير تطبيقات الويب.
– تهدف هذه الدورة إلى تقديم المهارات اللازمة لكل من أصحاب المشاريع الكبيرة أو المتوسطة، المبرمجين الجدد حديثي التخرّج وتطوير تطبيقات الويب إلى تحويل الأفكار إلى تطبيقات حقيقية بهدف تقليل الموارد وزيادة الإنتاج والربحية.
محاور الدورة:
– ما هو الويب؟
– ما الفرق بين الويب والإنترنت؟
– ما أجيال الويب؟
– كيف تميّز بين تطبيقات الويب الأساسية بالجيل الرابع والخامس؟
– تعرّف على لغة HTML.
– تعرّف على لغات الاستعلام البنائية (SQL – MVC – ASP.NET).
– يتطلب الحصول على شهادة إتمام الدورة، اجتياز متطلباتها بنسبة لا تقل عن 70%.
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