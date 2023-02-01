هدف يمنح التقدم لـ الأهلي ضد أوكلاند سيتي بالشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، الشوط الأول من مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس العالم للأندية متفوقًا بهدف دون رد.
د45+2' الهدف الأول لـ الأهلي المصري عن طريق حسين الشحاتقد يهمّك أيضاً
الأهلي المصري 1 × 0 اوكلاند سيتي النيوزيلندي#كأس_العالم_للأندية#الأهلي_أوكلاند_سيتي | #SSC pic.twitter.com/sIBrO2wEJg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023
وسجل اللاعب حسين الشحات هدف التقدم لـ الأهلي ضد أوكلاند سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول.
وقبل المباراة، جاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الشناوي، علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، محمد شريف”.
ويُعد الأهلي المصري هو أكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية حيث شارك 8 مرات في البطولة.
وسبق لـ الأهلي أن لعب ضد أوكلاند سيتي في مباراة واحدة في مونديال الأندية وكانت في عام 2006 ووقتها فاز الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما كل من الأنجولي أمادو فلافيو والمصري محمد أبو تريكة.
وسوف يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي مع نادي سياتل ساوندرز الأمريكي مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.