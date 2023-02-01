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هدف يمنح التقدم لـ الأهلي ضد أوكلاند سيتي بالشوط الأول

2023-02-01 الساعة 11:13
هدف يمنح التقدم لـ الأهلي ضد أوكلاند سيتي بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، الشوط الأول من مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في كأس العالم للأندية متفوقًا بهدف دون رد.

ملخص الشوط الأول

وسجل اللاعب حسين الشحات هدف التقدم لـ الأهلي ضد أوكلاند سيتي من تصويبة قوية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول.

تشكيل الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وقبل المباراة، جاء تشكيل الأهلي مكونًا من: “محمد الشناوي، علي معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبدالقادر، حسين الشحات، محمد شريف”.

ويُعد الأهلي المصري هو أكثر الأندية العربية مشاركة في مونديال الأندية حيث شارك 8 مرات في البطولة.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وسبق لـ الأهلي أن لعب ضد أوكلاند سيتي في مباراة واحدة في مونديال الأندية وكانت في عام 2006 ووقتها فاز الأهلي بهدفين دون رد أحرزهما كل من الأنجولي أمادو فلافيو والمصري محمد أبو تريكة.

وسوف يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي مع نادي سياتل ساوندرز الأمريكي مساء السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

 

الأهلي ضد أوكلاند سيتي

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