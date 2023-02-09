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ضمن توابع زلزال سوريا وتركيا

هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب الجزائر

2023-02-09 الساعة 12:17
هزة أرضية بقوة 3 ريختر تضرب الجزائر
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، بأنه في حدود الساعة الثامنة و42 دقيقة مساء أمس الأربعاء، تم تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3 درجات على سلم ريختر بولاية البويرة.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء “craag”، بأن مركز الهزة حدد بـ8 كم جنوب بئر غبالو.

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هزة أرضية بسوريا ولبنان

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية وسورية، بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص، كما شعر سكان لبنان في مناطق مختلفة من البلاد.

من جهته، أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 30 كم، الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي، الحدود السورية اللبنانية، تبعد مسافة 40 كم شمال غرب مدينة النبك.

زلزال سوريا وتركيا

لم يكد سكان تركيا وسوريا أن يفيقوا من هول الزلزال المدمر الذي خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة صباح الاثنين الماضي، حتى حدثت هزات ارتدادية أخرى أو ما يُطلق عليها “توابع الزلزال”.

وتسبب زلزال الاثنين المدمر في وفاة آلاف الأشخاص وسط توقعات بزيادة حصيلة القتلى بسبب إذ إن الآلاف ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض وأيضًا بسبب احتمال حدوث هزات ارتدادية أخرى قد تؤدي إلى انهيار المباني المتضررة والمتصدعة من الزلزال الأول.

توابع الزلزال

يلي حدوث زلزال كبير هزات ارتدادية أو “توابعه” وتكون قوية خلال الـ 48 ساعة عقب الزلزال الأول، وقد تستمر لأسابيع وربما لسنوات في بعض الحالات، فيما تبلغ قوة توابع الزلزال بداية من درجة أقل من قوة الزلزال الأول، فإذا بلغت شدة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، فإن العلماء يتوقعون حدوث هزة ارتدادية تالية بقوة تبلغ 6 درجات.

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