هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب عُمان

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قال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.
وأوضح البيان الصادر عن مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، أن الهزة خفيفة ولم تصل إلى مستوى الإنذار، وأنه تختلف قوة الشعور بالهزة تبعًا لنوع البناية وارتفاعها.