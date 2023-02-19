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وقوع الزلزال في مدينة الدقم

هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب عُمان

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ صباحاً
هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب عُمان
المواطن - فريق التحرير

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قال مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، اليوم الأحد، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة الدقم على ساحل بحر العرب.

قوة الزلزال

وأوضح البيان الصادر عن مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، أن الهزة خفيفة ولم تصل إلى مستوى الإنذار، وأنه تختلف قوة الشعور بالهزة تبعًا لنوع البناية وارتفاعها.

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