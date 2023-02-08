هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين

كشفت تقارير عن وقوع هزة أرضية، مساء الثلاثاء، شعر بها أهالي فلسطين، وبلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر.

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وبحسب هيئة البث الإسرائيلي العام “كان 11″، فإن السكان شعروا بالهزة الأرضية في عدد من المناطق”، دون تفاصيل عن قوتها.

كما أفاد موقع “واينت” الإلكتروني أن سكان القدس المحتلة وتل أبيب وكفار سابا ورحوفوت وبيتاح تيكفا، شعروا بالهزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “شعر السكان بهزة أرضية أخرى في جميع أنحاء فلسطين.

ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار، بحسب التقارير الأولية، كما شعر عدد من أهالي الضفة بالهزة.

ووفقًا لتقارير فإن زلزالًا قد بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر يضرب فلسطين المحتلة، ومركزه مدينة نابلس.