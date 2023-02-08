Icon

الخريف: نستهدف أن تكون السعودية رائدة عالميًّا في التصنيع Icon عبدالرحمن بن مساعد: أي مجد عظيم المستحيل ليس هلاليًّا Icon الشفاء أول متحف بالسعودية عن إسهامات العلماء المسلمين Icon وزير الرياضة يُكافئ نجوم الهلال بـ 500 ألف ريال لكل لاعب Icon هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين Icon قيدوا الزوج وقتلوا زوجته في جريمة بشعة بتونس Icon مناطق وبؤر زلزالية وفوهات بركانية بالسعودية يسكنها أهالٍ Icon الوليد بن طلال بعد تأهل الهلال: مليون ريال هدية لكل لاعب Icon السعودية أول دولة تنظم حملة شعبية لإغاثة منكوبي زلزال تركيا Icon سيارة ترصد مخالفات الطرق عبر تقنية حديثة لأول مرة بالسعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
لم تسجل أي إصابات أو أضرار

هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين

2023-02-08 الساعة 1:03
هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير عن وقوع هزة أرضية، مساء الثلاثاء، شعر بها أهالي فلسطين، وبلغت قوتها 4.4 درجة على مقياس ريختر.

التفاصيل

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي العام “كان 11″، فإن السكان شعروا بالهزة الأرضية في عدد من المناطق”، دون تفاصيل عن قوتها.

قد يهمّك أيضاً
Img

الهلال يُنهي استعداداته لمواجهة فلامنجو

Img

اكتمال وصول القوات المشاركة في تمرين رماح النصر

كما أفاد موقع “واينت” الإلكتروني أن سكان القدس المحتلة وتل أبيب وكفار سابا ورحوفوت وبيتاح تيكفا، شعروا بالهزة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي: “شعر السكان بهزة أرضية أخرى في جميع أنحاء فلسطين.

ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار، بحسب التقارير الأولية، كما شعر عدد من أهالي الضفة بالهزة.

ووفقًا لتقارير فإن زلزالًا قد بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر يضرب فلسطين المحتلة، ومركزه مدينة نابلس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...
غرائب

مصادرة سكوتر تقوده أم بريطانية لنقل طفلتها...

غرائب
ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات
العالم

ألمانيا تبحث مع واشنطن تزويد أوكرانيا بالدبابات

العالم
وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى مشروع نيوم

وظائف
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار
تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية
العالم

تفتيش منزل بايدن والعثور على وثائق سرية

العالم
تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...
السعودية اليوم

تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد...

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...
السعودية اليوم

وظائف لدى شركة بي إيه إي سيستمز...

السعودية اليوم
أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...
السعودية اليوم

أمير القصيم يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة مشاريع...

السعودية اليوم