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وفقًا لما نشره المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل

هزة أرضية تضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5 ريختر

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ مساءً
هزة أرضية تضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5 ريختر
الماوطن - فريق التحرير

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تعرضت ولاية ألالسكا الأمريكية لزلزال جديد، مساء اليوم الأحد، ليتواصل مشهد الزلازل والهزات الأرضية المتتالية في معظم دول العالم.

بقوة 5 درجات

ووفقًا لما نشره المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فإن زلزالاً بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب ولاية ألاسكا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى صعيد آخر، كشف المركز الوطني لرصد الزلازل في الهند، اليوم، عن أن زلزالا بقوة 4.3 ريختر ضرب منطقة راجكوت بولاية جوجارات شمال غربي الهند، مشيرًا إلى أن الهزة وقعت على عمق 10 كيلو مترات وعلى بعد 270 كيلومترًا من مقاطعة راجكوت.

وكانت قد أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا قوته 6.5 درجات هز منطقة نيو بريتن في بابوا غينيا الجديدة، مضيفة أن الزلزال وقع على عمق 65 كيلومترًا.

زلازل متواصلة حول العالم

وتقع دولة بابوا غينيا الجديدة‏ في النصف الشرقي من جزيرة بابوا، في جنوب غرب المحيط الهادي، وتعد ثاني كبرى الجزر في العالم، في قارة أوقيانيا بالقرب من أندونيسيا، وعاصمتها وكبرى مدنها بورت مورسبي.

وشهدت الأيام الماضية آلاف الهزات الأرضية والزلازل في مناطق متفرقة من العالم بدأت بزلزال مدمر ضرب تركيا في 6 فبراير الجاري.

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