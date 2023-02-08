هزة أرضية جديدة بقوة 4.3 ريختر شعر بها سكان لبنان وسوريا

أفادت وسائل إعلام لبنانية وسورية، مساء اليوم الأربعاء، بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص، كما شعر سكان لبنان في مناطق مختلفة من البلاد.

من جهته، أعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 30 كم، الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي، الحدود السورية اللبنانية، تبعد مسافة 40 كم شمال غرب مدينة النبك.

زلزال سوريا وتركيا

لم يكد سكان تركيا وسوريا أن يفيقوا من هول الزلزال المدمر الذي خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة صباح الاثنين الماضي ، حتى حدثت هزات ارتدادية أخرى أو ما يُطلق عليها “توابع الزلزال”.

وتسبب زلزال الاثنين المدمر في وفاة آلاف الأشخاص وسط توقعات بزيادة حصيلة القتلى بسبب إذ أن الآلاف مازالوا محاصرين تحت الأنقاض وأيضًا بسبب احتمال حدوث هزات ارتدادية أخرى قد تؤدي إلى انهيار المباني المتضررة والمتصدعة من الزلزال الأول.

توابع الزلزال

يلي حدوث زلزال كبير هزات ارتدادية أو “توابعه” وتكون قوية خلال الـ 48 ساعة عقب الزلزال الأول وقد تستمر لأسابيع وربما لسنوات في بعض الحالات فيما تبلغ قوة توابع الزلزال بداية من درجة أقل من قوة الزلزال الأول فإذا بلغت شدة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، فإن العلماء يتوقعون حدوث هزة ارتدادية تالية بقوة تبلغ 6 درجات.