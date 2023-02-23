هزة أرضية جديدة تضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر

أعلنت هيئة الكوارث التركية، اليوم الخميس تسجيل هزة أرضية جديدة في البلاد بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي بموقع “تويتر”،أنه تم تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 4.4 درجة على مقياس “ريختر”، في ولاية مالطيا، موضحة أنه تم تسجيلها في الساعة 2:41 بعد ظهر اليوم.

وتأتي هذه الهزة بعد أقل من ساعة على هزة شهدتها نفس الولاية، لكن بقوة 3.90 على مقياس “ريختر”.

ضحايا الزلزال

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد قتلى زلزال السادس من فبراير بلغ 41156 ومن المتوقع أن يرتفع، في حين انهارت أو تهدمت 385 ألف شقة سكنية.

وفي سوريا، سقط معظم القتلى في الشمال الغربي، حيث قالت الأمم المتحدة إن 4525 لقوا حتفهم. وتسيطر على المنطقة جماعات المعارضة المسلحة التي في حالة حرب مع القوات الموالية للنظام السوري، مما عقد جهود المساعدة.

من جهتها، أفادت حكومة النظام السوري إن 1414 شخصًا لقوا حتفهم جراء الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرتها.