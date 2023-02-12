Icon

وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة عند صفر مئوية Icon هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا Icon ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر Icon تغير لون بحر الإسكندرية للأسود يرعب المصريين Icon الرياض الخضراء من أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم Icon روسيا تطالب الناتو بعقد قمة طارئة Icon ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في المملكة بنسبة 0.91% Icon السوشيال ميديا صنعت حالة من عدم التوازن بسبب الشهرة Icon المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بقوة 4.3 درجة

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها مدينة قهرمان مرعش الواقعة في قلب منطقة الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

آثار الهزة الأرضية

ولم تذكر السلطات مزيدًا من التفاصيل حول الهزة الأخيرة وآثارها. وبلغت حصيلة ضحايا زلزال الاثنين في تركيا 24617 قتيلاً و80278 مصابًا بحلول مساء أمس السبت، حسب إحصائية رسمية، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بجنوب شرق البلاد.

قد يهمّك أيضاً
Img

منفذو جرائم سطو وحيازة مخدرات في قبضة الأمن

Img

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذرة من تضرر عشرات المستشفيات.

حصيلة القتلى

وتخطت حصيلة قتلى الزلزال 25 ألفًا، فيما أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس السبت، نداءً عاجلاً لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...
حصاد اليوم

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض
العالم

واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض

العالم
وظائف شاغرة في شركة Halliburton
وظائف

وظائف شاغرة في شركة Halliburton

وظائف
لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية
العالم

لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية

العالم
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...
غرائب

مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...

غرائب
الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي
العالم

الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc

وظائف