هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، اليوم الأحد، تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة مركزها مدينة قهرمان مرعش الواقعة في قلب منطقة الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

آثار الهزة الأرضية

ولم تذكر السلطات مزيدًا من التفاصيل حول الهزة الأخيرة وآثارها. وبلغت حصيلة ضحايا زلزال الاثنين في تركيا 24617 قتيلاً و80278 مصابًا بحلول مساء أمس السبت، حسب إحصائية رسمية، وسط استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة بجنوب شرق البلاد.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد المتضررين من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذرة من تضرر عشرات المستشفيات.

حصيلة القتلى

وتخطت حصيلة قتلى الزلزال 25 ألفًا، فيما أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أمس السبت، نداءً عاجلاً لجمع 42.8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الاحتياجات الصحية الطارئة والكبرى.