هزة أرضية جديدة تضرب فلسطين بقوة 3.5 ريختر

ضربت هزة أرضية خفيفة، اليوم الأربعاء، فلسطين ومركزها جنوب شرق نابلس، وبلغت قوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر.

بقوة 3.5 ريختر

وقال مرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، إنه في الساعة 4:58 مساء حسب التوقيت المحلي للقدس، ضرب زلزال خفيف الأراضي الفلسطينية، ومركزه جنوب شرق نابلس بقوة 3.5 درجات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

هزة أرضية بالأمس

ووقعت هزة أرضية، الليلة الماضية، في فلسطين، شعر بها المواطنون في عدة محافظات، بينها رام الله والبيرة ونابلس.

وذكر مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، أن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع الفارعة- الكرمل، وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.