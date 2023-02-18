هزة أرضية جديدة تضرب كهرمان مرعش التركية

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ضربت هزة أرضية جديدة، اليوم السبت، بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر منطقة كهرمان مرعش، وفقًا لمعهد أبحاث الزلازل التركي.
وعلى الرغم من مرور 13 يوماً على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأجزاءً واسعة من سوريا، إلا أنه لم تتوقّف توابعه ممثلة في الهزات الأرضية من حينها حتى الآن، حيث تم تسجيل آلاف الهزات.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية، أنه بلغ أحدث إحصائية لضحايا الزلزال رقم 44 ألف حالة وفاة في تركيا وسوريا.
وتسبب الزلزال المدمر في انهيار نحو 84 ألف مبنى في تركيا، أو تضررها بشدة، وفق وزير التخطيط العمراني التركي، مراد كوروم.