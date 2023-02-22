هزة أرضية يشعر بها سكان فلسطين ولبنان

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شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان أيضًا هزة أرضية، صباح اليوم الأربعاء، دون الإعلان عن إصابات أو خسائر.
وأفادت مراسلة روسيا اليوم في فلسطين، اليوم الأربعاء، بأن بعض المواطنين شعروا بهزة أرضية منذ قليل.
وأكد المرصد الأوروبي المتوسطي وقوع هزة أرضية بقوة 4.4 قبالة الساحل الجنوبي للبنان.