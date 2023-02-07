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شعر بها سكان حلب وحمص

هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب تركيا

2023-02-07 الساعة 12:35
هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.5 درجة تضرب جنوب تركيا
المواطن - فريق التحرير

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أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بوقوع هزة ارتدادية بقوة 5.5 درجة ريختر، اليوم الثلاثاء، شعر بها سكان حلب وحمص مصدرها مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.

حداد وطني

وفي قت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء أمس الاثنين، حدادًا وطنيًّا لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال الذي خلف حتى الآن 2316 قتيلًا في تركيا و1348 في سوريا.

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وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 فبراير.

زلزال تركيا

وضرب الزلزال المدمر جنوب تركيا فجر الاثنين وقد بلغت شدته 7.7 درجة، فيما أعلنت السلطات التركية ليل الاثنين- الثلاثاء سقوط أكثر من 2316 قتيلًا وإصابة ما يزيد على 13 ألفًا، إضافة إلى تدمير 6000 آلاف مبنى جراء الزلزال.

وعرض عدد كبير من الدول مساعدة أنقرة في إزالة آثار الزلزال.

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