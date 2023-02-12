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في أعقاب زلزال بلغ قوته 7.7 ريختر

هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.7 ريختر في كهرمان ماراش

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.7 ريختر في كهرمان ماراش
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مرصد الزلازل التركي عن هزة ارتدادية بقوة 4.7 ريختر في كهرمان ماراش.

هزات ارتدادية

جاء ذلك بحسب قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم الأحد، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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من المعروف أن زلزالًا بلغ قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، وأتبعه عدة هزات ارتدادية ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.

صور للأقمار الصناعية

وفي وقت سابق، وثقت صور للأقمار الصناعية نشرتها وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” خطوط صدع ناجمة عن زلزال تركيا المدمر.

وبحسب منشور الوكالة عبر تليجرام، اليوم الأحد، فإنها تواصل مراقبة عواقب الزلزال في جنوب شرقي تركيا، وأرفقت صورة حالية لمنطقة ضربها الزلزال بأخرى التقطها القمر الصناعي “ريسورس – بي” في شهر يوليو 2021.

وأفادت أن الصورة التي التقطها القمر الصناعي Kanopus-V التابع لشركة Roscosmos  هي لمطار هطاي بعد سلسلة من الزلازل.

كما نُشرت صورة أخرى لصدع كبير وقارنتها بصورة لذات المنطقة التقطت في 2021، حيث يظهر الفرق في الصورتين والصدع الذي تسبب به الزلزال.

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