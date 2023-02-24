هزة ارتدادية جديدة تضرب سيواس التركية بقوة 3.9 ريختر

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أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن هزة ارتدادية جديدة تضرب ولاية سيواس التركية بقوة 3.9 على مقياس ريختر، وفقًا للشرق للأخبار.
وعصر الجمعة، ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر ولاية قونية وسط تركيا.
وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 17.01 (14.01 ت. ج).
وأشارت إلى أن الزلزال وقع في منطقة أراغلي التابعة لقونية، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وكشفت ولاية قونية في تغريدة، أنها لم تتلقَّ أنباء عن وقوع أضرار جراء الزلزال.
وقالت: إن عمليات البحث مستمرة ميدانيًّا للتأكد من عدم وجود أضرار.
وسيتسبب الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا في ارتفاع التضخم فوق مستوى 40%، كما سيتطلب الأمر ميزانية إضافية من أجل تعويض الأضرار والخسائر الكبيرة.