هزة ارتدادية جديدة تضرب غازي عنتاب

ضربت هزة أرضية مدينة غازي عنتاب، وفقًا لمراسل قناة الإخبارية في تركيا عبد الله الرويس.

هزة أرضية

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في مدينة غازي عنتاب بتركيا، مساء اليوم الاثنين.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إن هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في مدينة غازي عنتاب وقعت الساعة 14:59. وبلغ العمق 11.44 كيلومترًا.

في الوقت نفسه تتواصل عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم بعد نحو أسبوع من الزلزال، الذي أودى بحياة أكثر من 34 ألفًا في تركيا وسوريا وشرد مئات الآلاف في ظل أجواء البرد القارس، بحسب آخر الإحصائيات.

إحصائيات

وارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، إلى 29 ألفًا و605، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 80 ألف جريح.

ورغم مرور نحو أسبوع على حدوث الزلزال، فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن المركز الأور ومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا أول أمس السبت، تراوحت بين 3 و4.7 درجات على مقياس ريختر.

وحسب تقارير إعلامية، فإن ولاية كهرمان مراش هي المدينة الأكثر تضررًا وخرابًا بين المدن المنكوبة في الولايات العشر التركية، حيث أصبح ما يزيد على 90% من منازلها مدمرًا وغير صالح للسكن أو الاستعمال.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 4 آلاف و500، وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 آلاف.