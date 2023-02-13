Icon

انتحل هوية شيخ كويتي وتقدم لخطبتها وإيلاف الزهراني كشفت كذبه Icon لقطات لحفر نفق طويل لإنقاذ عالق على عمق كبير بتركيا Icon كائنات فضائية فوق سماء بيشة والطيار العطاوي يروي التفاصيل Icon توقيف رجل خطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال بلجيكا Icon إقبال كبير على مهرجان الكمأ بالشمالية في نسخته الأولى Icon لصوص يقتحمون متحفًا بهولندا ويسرقون 4 مقتنيات ثمينة Icon تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح Icon اتفاقية أمنية لتسهيل وصول التعليمات والإرشادات إلى الحجاج والمعتمرين Icon إغاثي الملك سلمان: أدخلنا 104 أطنان مساعدات لدعم متضرري زلزال سوريا Icon جدة مقبلة على توازن في أسعار العقارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
سجلت تركيا أول أمس السبت 70 هزة أرضية

هزة ارتدادية جديدة تضرب غازي عنتاب

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
هزة ارتدادية جديدة تضرب غازي عنتاب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضربت هزة أرضية مدينة غازي عنتاب، وفقًا لمراسل قناة الإخبارية في تركيا عبد الله الرويس.

هزة أرضية

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في مدينة غازي عنتاب بتركيا، مساء اليوم الاثنين.

قد يهمّك أيضاً
Img

النصر: اتخذنا الإجراءات القانونية ضد منتهكي حقوقنا وعلامتنا التجارية

Img

إجلاء 45 سعوديًا والبحث عن مواطنة مفقودة في تركيا

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية في بيان إن هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في مدينة غازي عنتاب وقعت الساعة 14:59. وبلغ العمق 11.44 كيلومترًا.

في الوقت نفسه تتواصل عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم بعد نحو أسبوع من الزلزال، الذي أودى بحياة أكثر من 34 ألفًا في تركيا وسوريا وشرد مئات الآلاف في ظل أجواء البرد القارس، بحسب آخر الإحصائيات.

إحصائيات

وارتفع عدد قتلى الزلزال في تركيا وفقًا لأحدث الإحصاءات الرسمية، إلى 29 ألفًا و605، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 80 ألف جريح.

ورغم مرور نحو أسبوع على حدوث الزلزال، فإن الهزات الارتدادية لا تزال مستمرة، حيث أعلن المركز الأور ومتوسطي لرصد الزلازل تسجيل 70 هزة أرضية في تركيا أول أمس السبت، تراوحت بين 3 و4.7 درجات على مقياس ريختر.

وحسب تقارير إعلامية، فإن ولاية كهرمان مراش هي المدينة الأكثر تضررًا وخرابًا بين المدن المنكوبة في الولايات العشر التركية، حيث أصبح ما يزيد على 90% من منازلها مدمرًا وغير صالح للسكن أو الاستعمال.

أما في سوريا، فقد ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 4 آلاف و500، وبلغ عدد المصابين أكثر من 8 آلاف.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...

السعودية اليوم
جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...
السعودية اليوم

جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...
السعودية اليوم

الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...

السعودية اليوم
مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر
أخبار رئيسية

مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر

أخبار رئيسية
بركان يثور تحت الماء في حزام النار
حصاد اليوم

بركان يثور تحت الماء في حزام النار

حصاد اليوم
الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...
السوق

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...

السوق
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار