هزة بقوة 4.6 درجات تضرب درز الإيرانية

كشف مركز رصد الزلازل في ايران أن هزة بلغت قوتها 4.6 درجات بمقياس ريختر هزت اليوم الثلاثاء مدينة درز لارستان في جنوب محافظة فارس.

على عمق 10 كيلومترات

ووقعت الهزة الأرضية في الساعة 19 و28 دقيقة و43 ثانية من مساء اليوم الثلاثاء وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقًا لوكالة مهر للأنباء.

وقال المركز الوطني لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال وقع عند خط عرض 71:71 درجة شمالاً وخط طول 55:35 درجة شرقًا.

ولم ترد أية تقارير عن الأضرار المحتملة لهذا الزلزال.