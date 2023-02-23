هزة بقوة 4.8 ريختر تضرب الحدود التركية السورية شعر بها سكان لبنان

كشفت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الخميس، عن وقوع هزة أرضية على الحدود التركية- السورية شعر بها سكان لبنان.

هزة أرضية

وشعر سكان العاصمة بيروت وبعض المناطق بهزة أرضية وقعت على الحدود التركية- السورية، بقوة 4,8 على مقياس ريختر.

وأفادت وكالة الأنباء السورية، أن سكان حمص وطرطوس وحلب شعروا بالهزة الأرضية.

ونقلت عن المركز الوطني للزلازل قوله: إن “هزة أرضية ارتدادية بشدة 4.8 درجات مركزها غرب إدلب بـ48 كم في لواء إسكندرون.

هزات متتالية

ويوم أمس الأربعاء، شهدت عدة دول في منطقة الشرق الأوسط، صباح الأربعاء، هزات أرضية متتالية، دون أن تخلف أي إصابات.

وتأتي هذه الهزات المتتالية بعد الزلزال المدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الجاري.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا في خسائر بشرية جسيمة (أكثر من 48 ألف قتيل في البلدين)، كما أدى إلى تدمير آلاف المباني، بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى.