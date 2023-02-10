هزة بقوة 6.3 ريختر تضرب تونغا جنوب المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر يضرب تونغا جنوب المحيط الهادئ.

هزة جديدة

تزامن ذلك مع هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية كهرمان مرعش التركية.

وارتفع عدد القتلى من جراء الزلزال الذي ضرب مناطق واسعة في تركيا وسوريا يوم الاثنين إلى ما يزيد على 22 ألف شخص حتى الآن، وسط تحذيرات أممية بأننا لم نقف بعد على حدود الكارثة.

أحياء تحت الأنقاض

ولا يزال عمّال الإنقاذ يعثرون على أحياء تحت الأنقاض، رغم مرور أكثر من أربعة أيام على وقوع الزلزال.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: إن استجابة السلطات في بلاده للزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق واسعة في الجنوب، لم تأتِ بالسرعة المطلوبة.

ومن محافظة أديامان المنكوبة في تركيا، أعلن أردوغان أن أعداد الوفيات جراء الزلزال في تركيا قفزت إلى 18,991 شخصًا.