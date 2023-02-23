هزتان أرضيتان قبالة السواحل اللبنانية

أعلنت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووحدة إدارة الكوارث في لبنان عن رصدها هزتين أرضيتين مساء اليوم الأربعاء، قبالة الساحل اللبناني جنوبًا ولا خطر من تسونامي.

هزتين أرضيتين

وقالت لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووحدة إدارة الكوارث، في بيان: “أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء، التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، بأنه سجل مساء يوم الأربعاء في 22 فبراير 2023 هزتين أرضيتين شعر بهما المواطنون.

وجاءت الهزة الأولى عند الساعة 18:43 بقوّة 3.5 على مقياس ريختر حدد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 67 كم من منطقة الصرفند.

أما الهزة الثانية، فكانت عند الساعة 18:58 بقوة 3.6 على مقياس ريختر حدد موقعها مقابل الساحل اللبناني على بعد 59 كم من منطقة الصرفند”.

أمواج تسونامي

وأردف البيان: “يهم المركز الوطني للجيوفيزياء أن يوضح أنه ليس هناك أي خطر من أمواج تسونامي في لبنان نتيجة لهاتين الهزتين”.

ونشرت اللجنة روابط فيها تعليمات أشارت إلى أنه “يتوجب على جميع المواطنين ضرورة الاطلاع عليها، وهي توضح طريقة التصرف قبل وخلال وبعد الهزات الأرضية”

ودعت اللجنة، كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة إلى توخي الحذر في نقل وتحليل المعلومات المتعلّقة بالزلازل وعدم نشرها قبل التأكد من صحتها.