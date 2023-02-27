هندية تحبس نفسها وابنها داخل منزلها 3 سنوات بسبب كورونا

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أنهت الشرطة الهندية الأسبوع الماضي، الحبس الاختياري، لسيدة قررت أن تظل وابنها في منزلهما لثلاث سنوات دون مغادرته خوفًا من إصابتها وابنها بـكوفيد 19.
وظلت مونمون ماجي وابنها البالغ من العمر 10 أعوام، محبوسين في منزلهما بمدينة جوروغرام بولاية هاريانا الهندية، لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لسكاي نيوز عربية. وبعد مكالمة أجراها سوجان، زوج ماجي، تدخلت الشرطة، وأنهت القصة الغريبة.
وتفاجأت الشرطة عندما ذكر سوجان أن زوجته منعت دخوله المنزل منذ 3 سنوات، خوفًا من إصابتها وابنها بكورونا. ومنذ ذلك الوقت، يقيم الزوج في منزل منفصل.