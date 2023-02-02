هوية حكم مباراة الهلال والوداد البيضاوي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم السلفادوري إيفان بارتون لإدارة مباراة الهلال والوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية بعد غدٍ السبت في الدور الثاني من البطولة.

معلومات عن حكم اللقاء

وحصل الحكم بارتون صاحب الـ33 عامًا على الشارة الدولية من الفيفا في عام 2018، كما سبق له إدارة نهائي دوري أبطال الكونكاكاف موسم 2021/2022 بين فريقي سياتل الأمريكي ونادي بوماس المكسيكي.

وستكون مباراة الهلال والوداد البيضاوي المغربي في كأس العالم للأندية بعد غدٍ، مباراة مفصلية وحاسمة للمدرب الأرجنتيني رامون دياز مع الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض.

وكانت جماهير الهلال انتقدت الإدارة الفنية لـ دياز وطالبت برحيله بسبب تراجع النتائج في دوري روشن السعودي بالإضافة إلى توديع كأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي على يد فريق الفيحاء.

وفي حال نجح الهلال في الفوز على الوداد، فإن حالة عدم الرضا على دياز سوف تقل إلا في حال ودع مونديال الأندية، فإن الإقالة ستكون مصير دياز الذي تولى تدريب الهلال في فبراير من العام الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

موعد مباراة الهلال والوداد

وكان دياز نجح في قيادة الهلال للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعد صراع قوي مع نادي الاتحاد حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

ويترقب جمهور الهلال، مشاركة الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض في كأس العالم للأندية نسخة 2022، والمقامة حاليًّا في المغرب، حيث سيواجه نادي الوداد بعد غد في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.