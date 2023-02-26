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هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٦ صباحاً
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة  في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محلل عمليات وجودة:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس.
  • التخصص: تخصصات الهندسة، تخصصات الحاسب الآلي، الجودة.
  • الحد الأدنى من الخبرة: سنه واحد كحد أدنى في إدارة التميز المؤسسي أو الجودة أو تطوير العمليات
  • المهارات:  إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
  • الشروط الخاصة: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة Certification Six Sigma Black Belt (CSSBB)
  • (مع ضرورة إرفاق نسخة من الشهادة مع السيرة الذاتية).

 

محلل أول مكتب إدارة مشاريع:

المؤهلات والخبرات:

 

  • الحد الأدنى من المؤهل: شهادة بكالوريوس في المجالات الإدارية أو الهندسية أو تقنية المعلومات أو غيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.
  • الحد الأدنى من الخبرة: سنتين كحد أدنى لحملة البكالوريوس (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).
  • المهارات: إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة،  التواصل الفعال،  التفكير الناقد، حل المشكلات،  التفاوض،  إدارة الخطة الزمنية للمشاريع، إدارة مخاطر المشاريع.
  • شروط خاصة: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).
  • (مع ضرورة إرفاق نسخة من الشهادة مع السيرة الذاتية).

أخصائي أول مكتب إدارة مشاريع:

المؤهلات والخبرات:

  • الحد الأدنى من المؤهل: شهادة بكالوريوس في المجالات الإدارية أو الهندسية أو تقنية المعلومات أو غيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.
  • الحد الأدنى من الخبرة: 6 سنوات كحد أدنى لحملة البكالوريوس (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع)، 4 سنوات كحد أدنى لحملة الماجستير (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).
  • المهارات:  إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة،  إدارة محافظ المشاريع، التواصل الفعال،  التفكير الناقد،  حل المشكلات،  التفاوض،  إدارة الخطة الزمنية للمشاريع، إدارة مخاطر المشاريع.
  • شروط خاصة: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).
  • (مع ضرورة إرفاق نسخة من الشهادة مع السيرة الذاتية).

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 26 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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