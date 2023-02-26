هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في الرياض، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
محلل عمليات وجودة:
المؤهلات والخبرات:
- المؤهل العلمي المطلوب: بكالوريوس.
- التخصص: تخصصات الهندسة، تخصصات الحاسب الآلي، الجودة.
- الحد الأدنى من الخبرة: سنه واحد كحد أدنى في إدارة التميز المؤسسي أو الجودة أو تطوير العمليات
- المهارات: إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
- الشروط الخاصة: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة Certification Six Sigma Black Belt (CSSBB)
- (مع ضرورة إرفاق نسخة من الشهادة مع السيرة الذاتية).
محلل أول مكتب إدارة مشاريع:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من المؤهل: شهادة بكالوريوس في المجالات الإدارية أو الهندسية أو تقنية المعلومات أو غيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.
- الحد الأدنى من الخبرة: سنتين كحد أدنى لحملة البكالوريوس (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).
- المهارات: إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، التواصل الفعال، التفكير الناقد، حل المشكلات، التفاوض، إدارة الخطة الزمنية للمشاريع، إدارة مخاطر المشاريع.
- شروط خاصة: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).
- (مع ضرورة إرفاق نسخة من الشهادة مع السيرة الذاتية).
أخصائي أول مكتب إدارة مشاريع:
المؤهلات والخبرات:
- الحد الأدنى من المؤهل: شهادة بكالوريوس في المجالات الإدارية أو الهندسية أو تقنية المعلومات أو غيرها من المجالات الأخرى ذات الصلة.
- الحد الأدنى من الخبرة: 6 سنوات كحد أدنى لحملة البكالوريوس (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع)، 4 سنوات كحد أدنى لحملة الماجستير (خبرة سنتين على الأقل في مكاتب إدارة المشاريع).
- المهارات: إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، إدارة محافظ المشاريع، التواصل الفعال، التفكير الناقد، حل المشكلات، التفاوض، إدارة الخطة الزمنية للمشاريع، إدارة مخاطر المشاريع.
- شروط خاصة: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP).
- (مع ضرورة إرفاق نسخة من الشهادة مع السيرة الذاتية).
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على موقع لينكدإن للتوظيف بدءاً من تاريخ 26 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).