هيئة الزكاة تعلن 10 وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر 10 وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير شؤون الشراكات الخاصة.

2- أخصائي إدارة الجودة.

3- أخصائي تحليلات البيانات.

4- مدير المشروع.

5- مُشرف الخدمات اللوجستية – التجارة الإلكترونية.

6- مدير تدقيق العمليات القانونية والهندسية.

7- مدير إدارة قضايا الجمارك.

8- مدير الجودة والاستشارات والمتابعة.

9- مدير الإبلاغ عن المخالفات.

10- أخصائي البيانات وذكاء الأعمال.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الاتصالات.

– العلاقات العامة.

– الهندسة الصناعية.

– علوم الحاسب.

– علم البيانات.

– القانون.

– الهندسة.

– تقنية المعلومات.

– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/24هـ الموافق 2023/02/15م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

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