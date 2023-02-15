هيئة الزكاة تعلن 10 وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر 10 وظائف إدارية وقانونية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مدير شؤون الشراكات الخاصة.
2- أخصائي إدارة الجودة.
3- أخصائي تحليلات البيانات.
4- مدير المشروع.
5- مُشرف الخدمات اللوجستية – التجارة الإلكترونية.
6- مدير تدقيق العمليات القانونية والهندسية.
7- مدير إدارة قضايا الجمارك.
8- مدير الجودة والاستشارات والمتابعة.
9- مدير الإبلاغ عن المخالفات.
10- أخصائي البيانات وذكاء الأعمال.
– إدارة الأعمال.
– الاتصالات.
– العلاقات العامة.
– الهندسة الصناعية.
– علوم الحاسب.
– علم البيانات.
– القانون.
– الهندسة.
– تقنية المعلومات.
– أو ما يعادلها.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/24هـ الموافق 2023/02/15م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: