الباطن لا يخسر على أرضه ضد الاتفاق 43 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 47 خلال 24 ساعة ارتفاعات الدولار القياسية في طريقها للتراجع عالميًا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة مركز الملك سلمان للإغاثة يكشف إجمالي المساعدات المقدمة لسوريا وتركيا الهلال يحلم بتكرار إنجاز الاتحاد الآسيوي مشاريع استثمارية بمساحات تجاوزت 3 ملايين متر مربع بالشرقية 6 حالات يُمنع فيها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي الهلال يستهدف الفوز الثالث ضد الدحيل النصر ينفرد بصدارة قائمة مميزة بدوري روشن
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).