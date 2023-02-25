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في عددٍ من التخصصات

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٥ مساءً
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشرف إدارة التعلم والتطوير.
  2. خبير رئيسي في أبحاث وتحليل الاتصالات.
  3. أخصائي استخبارات التهديدات.
  4. أخصائي دراسات الزكاة والدخل.
  5. مشرف المخابرات التكتيكية.
  6. مهندس رئيسي لتصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والأنظمة.
  7. مدير المشروع.
  8. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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